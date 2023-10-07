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Сегодня, 21:48

Дьяков — об очередной упущенной победе «Ростова» в РПЛ: «В третий раз футболисты должны выполнять задания тренера»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков отреагировал на поражение ростовчан от «Краснодара» (2:3) в 11-м туре РПЛ.

«Команда уже не первый раз, ведя в счете два мяча упускает победу, а сегодня даже ничью, это плачевно. С чем это связывать, очень тяжело и непонятно, если до этого они проигрывали 0:2, но сравняли. А с «Краснодаром» вели 2:0 и вообще проиграли. Не знаю, с чем связывать, но работа над ошибками должна вестись. Первый, второй раз можно не понять, но в третий раз футболисты должны выполнять задания тренера, удерживать счет и играть на контратаках. Думаю, это вполне возможно», — цитирует Дьякова Vprognoze.ru.

«Краснодар» с 27 очками продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата России. У «Ростова» 10 очков и 13-я позиция. В 12-м туре «быки» сыграют против «Балтики», а ростовчане встретятся с «Ахматом».

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11202872-v-tretij-raz-futbolisty-dolzhny-vypolnyat-zadaniya-trenera-dyakov-ob-ocherednoj-upuschennoj-pobede-rostova.html
Виталий Дьяков
Футбол
ФК Краснодар
ФК Ростов
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