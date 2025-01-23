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Сегодня, 18:27

Дьяков о Бителло: «Смысл «Динамо» насильно держать игрока в команде?»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков прокомментировал возможный уход полузащитника Бителло из московского клуба.

«Смысл насильно держать игрока в команде? Да, это 100% будет потеря для «Динамо». Если он не будет мотивирован, не сможет выкладываться и играть на 100%. Какой смысл его держать? Оштрафуют его на зарплату. Зарплата большая, да, неприятно, но не сказать, что Бителло обеднеет. Поэтому, если такая заварушка пошла, то трансфер в другой клуб не за горами. Если вдруг останется, то принесёт публичные извинения для галочки и будет готовиться дальше», — приводит слова Дьякова Metaratings.

13 января издание Globo сообщило, что 25-летний бразилец не прилетел на сборы «Динамо», оставшись на родине. По данным СМИ, Бителло ведет переговоры о переходе в «Ботафого», сумма трансфера может составить 18 миллионов евро без учета возможных бонусов.

Полузащитник выступает за бело-голубых с 2023 года. Его контракт рассчитан до лета 2028 года, Tramsfermarkt оценивает игрока в 12 миллионов евро.

Источник: Metaratings
Виталий Дьяков
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Бителло
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