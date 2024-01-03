Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

3 января, 22:45

Дьяков заявил, что его не удивляют трансферы бразильских игроков в «Зенит»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший футболист «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков заявил, что его не удивляют трансферы бразильских игроков в «Зенит».

«Что думаю на счет покупки Нино? В принципе, им нужен центральный защитник. Я думаю, кто-то уйдет сейчас в аренду или, может быть, на постоянной основе. Раз уж берут центрального защитника, значит, видят, что это надо для усиления или ротации. Явно не для тренировочного процесса. Тем более иностранец — для усиления. Не кажется ли странным, что «Зенит» привозит одних бразильцев? Это уже не кажется странным. Мы же видим, что не первый год у «Зенита» очень много бразильцев. Кто-то приживается и очень прилично играет, кто-то вообще не попадает. Кто-то средне играет. У больших клубов не каждый трансфер успешный. То, что «Зенит» берет именно бразильцев, отчасти, наверное, похоже на историю донецкого «Шахтера», когда там играли свои и куча бразильцев. У «Зенита» так же. Наверное, у спортивного директора какие-то знакомые бразильские агенты. Взять того же Малкома, когда «Зенит» смог еще и заработать. Много пользы он принес и трофеев. Поддерживаю ли трансфер Нино? Не знаю. Сможет ли он адаптироваться? У «Зенита» много футболистов из Бразилии. Думаю, они помогут ему освоиться. Надо смотреть, когда сезон возобновится. Смотреть предсезонные матчи, будет наигрываться или не будет. Всякое может быть, время покажет. Сложно давать прогнозы», — приводит слова Дьякова «РБ Спорт».

26-летний Нино играет за «Флуминенсе» с 2019 года. Контракт бразильца с кубом рассчитан до конца 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 11 миллионов евро.

В минувшем сезоне Нино провел за «Флуминенсе» 55 матчей, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vitalij-d-yakov-uzhe-ne-kazhetsya-stranny-m-chto-zenit-pokupaet-brazil-tsev/
Виталий Дьяков
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
1
0
Читайте также
Польский шахматист Дуда не пожал руку россиянину Хисматуллину на ЧМ в Самарканде
Головин вошел в сборную лучших футболистов лиги 1 в 2023 году по версии L'Equipe
Медведев жестко отреагировал на позицию МИД Франции по атаке Белгорода
МИД Франции отказался осудить удары ВСУ по Белгороду
Мать обнаруженного на балконе мертвого ребенка призналась в его убийстве
МО РФ вернуло из украинского плена 248 военнослужащих
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

В РФС рассказали о зарплатах футбольных арбитров

Мовсисян высказался о лидерстве «Краснодара» в РПЛ после первой части сезона