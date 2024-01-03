Дьяков заявил, что его не удивляют трансферы бразильских игроков в «Зенит»

Бывший футболист «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков заявил, что его не удивляют трансферы бразильских игроков в «Зенит».

«Что думаю на счет покупки Нино? В принципе, им нужен центральный защитник. Я думаю, кто-то уйдет сейчас в аренду или, может быть, на постоянной основе. Раз уж берут центрального защитника, значит, видят, что это надо для усиления или ротации. Явно не для тренировочного процесса. Тем более иностранец — для усиления. Не кажется ли странным, что «Зенит» привозит одних бразильцев? Это уже не кажется странным. Мы же видим, что не первый год у «Зенита» очень много бразильцев. Кто-то приживается и очень прилично играет, кто-то вообще не попадает. Кто-то средне играет. У больших клубов не каждый трансфер успешный. То, что «Зенит» берет именно бразильцев, отчасти, наверное, похоже на историю донецкого «Шахтера», когда там играли свои и куча бразильцев. У «Зенита» так же. Наверное, у спортивного директора какие-то знакомые бразильские агенты. Взять того же Малкома, когда «Зенит» смог еще и заработать. Много пользы он принес и трофеев. Поддерживаю ли трансфер Нино? Не знаю. Сможет ли он адаптироваться? У «Зенита» много футболистов из Бразилии. Думаю, они помогут ему освоиться. Надо смотреть, когда сезон возобновится. Смотреть предсезонные матчи, будет наигрываться или не будет. Всякое может быть, время покажет. Сложно давать прогнозы», — приводит слова Дьякова «РБ Спорт».

26-летний Нино играет за «Флуминенсе» с 2019 года. Контракт бразильца с кубом рассчитан до конца 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 11 миллионов евро.

В минувшем сезоне Нино провел за «Флуминенсе» 55 матчей, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.