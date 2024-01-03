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3 января, 23:06

Дьяков заявил, что Федотов выжимает максимум из ЦСКА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков высказался о выступлении ЦСКА в текущем сезоне.

«Мне кажется, Федотов выжимает максимум из ЦСКА. В прошлом сезоне команда выиграла Кубок России, в этом — идут где-то в районе пятого места. Объективно «Зенит», «Спартак», «Динамо», и наверное, «Краснодар» сильнее армейцев. Больше игроков для ротации и игровые качества в общем лучше, чем у ЦСКА. То, что «красно-синие» идут на том месте, на котором идут, это максимум. Эта команда не может бороться за чемпионство, за второе место. Когда есть 2-3 замены — это тяжело. Если руководство хочет за что-то бороться, то нужно улучшать состав», — приводит слова Дьякова «Евро-Футбол.Ру».

После 18 туров ЦСКА занимает седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. Лидирует — «Краснодар» (38 очков).

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005526373_dyakov_fedotov_vyijimaet_maksimum_iz_cska
Виталий Дьяков
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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