Дьяков заявил, что медиалига сокращает отрыв от РПЛ в количестве аудитории

Бывший защитник «Ростова» и «Broke Boys» Виталий Дьяков предположил, что медиалига сокращает отрыв в количестве аудитории с РПЛ.

«РПЛ всегда была, есть и будет, но не все команды сравнятся по аудитории с «Амкалом» и 2DROTS, потому что их матчи собирают по 10 тысяч зрителей. По популярности медиалига выше первой лиги. Это показывают цифры. Все это видят, даже нет смысла обсуждать. Мы видим, что посещаемость РПЛ упала. Не знаю, как там по просмотрам в целом. Это вопрос открытый. Сокращается ли отрыв в аудитории между медиалигой и РПЛ? Вполне возможно. Возрастная группа медиалиги — от 10 до 18 лет. Молодежь это смотрит, молодежи это нравится. Никакой цензуры, можно следить за командой в соцсетях. Есть прирост аудитории», — приводит слова Дьякова Legalbet.

Средняя посещаемость РПЛ в сезоне-2022/23 составила 9462 зрителя за матч. Этот показатель стал худшим с 1995 года.