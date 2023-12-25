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25 декабря, 22:55

Дьяков заявил, что «Ростов» доверяет молодым россиянам

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-игрок «Ростова» Виталий Дьяков отреагировал на слова Заремы Салиховой о том, что санкции со стороны ФИФА и УЕФА в первую очередь сказались на «Ростове», «Рубине» и тех клубах, которые умели находить таланты за относительно скромные деньги и хорошо продавать их.

«В «Ростове» сейчас из иностранных игроков Мохеби только. У них все русские, у них молодежка несколько лет бьется за чемпионство в своем первенстве. И много играет своих воспитанников, поэтому не думаю, что «Ростову» важны какие-то иностранцы. Возможно, я не знаю внутреннюю ситуацию в казанском клубе, но «Ростов» и «Рубин» — диаметрально противоположные команды по тому, как ведутся клубные дела. Если «Ростов» доверяет молодым, то в «Рубине» своих ребят или нет, или мало, и много иностранцев. Возможно, поэтому по ним как-то это ударило», — приводит слова Дьякова Metaratings.ru.

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские сборные и клубы от международных соревнований под своей эгидой.

Источник: https://metaratings.ru/news/dyakov-rostov-doveryaet-molodym-rossiyanam-ne-dumayu-chto-komande-vazhny-kakie-to-inostrancy-318783/
Виталий Дьяков
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
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