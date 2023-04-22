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Сегодня, 10:59

Дьяков заявил, что у «Зенита» нет настроения откладывать чемпионство

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист Виталий Дьяков поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ «Зенит» — «Динамо».

«Зенит» — явный фаворит в матче с «Динамо». Уже через несколько туров команда должна завоевать очередной титул чемпиона страны. «Динамо» хоть и победило «Пари НН», но игра команды пока не впечатляет, а игроки находятся в непонятном состоянии. С трудом верится, что «Динамо» сможет отобрать очки у «Зенита». Петербуржцам выгоднее быстро решить все вопросы о чемпионстве, чтобы потом спокойно играть. Можно будет дать отдохнуть тем, на кого легла большая нагрузка, и выпустить тех, кто мало играл. Не кажется, что у «Зенита» есть настроение откладывать чемпионство на предпоследний тур, — будут побеждать", — приводит слова Дьякова «Чемпионат».

«Динамо» сыграет в матче 24-го тура РПЛ против «Зенита» завтра, 22 апреля, начало матча — 19.00 мск.

Бело-голубые располагаются на 5-й строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 39 очков. «Зенит» — лидер РПЛ с 55 очками.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5077171-dyakov-u-zenita-net-nastroeniya-otkladyvat-chempionstvo-budut-pobezhdat-dinamo.html
Виталий Дьяков
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