Дьяков ждет от «Динамо» попадания в первую пятерку в новом сезоне РПЛ

Бывший игрок «Динамо» Виталий Дьяков в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от матча первого тура РПЛ между бело-голубыми и «Краснодаром».

«Непредсказуемый матч. После сборов неизвестно, в каком состоянии команды. Тяжело давать какие-то прогнозы. Интересно будет посмотреть на игру, состав, схему «Динамо», к которой пришел Личка. Марцел — интересный тренер, зарекомендовавший себя в «Оренбурге». Любопытно, в какой футбол будет играть «Динамо» при нем. С интересом ждем начала чемпионата», — сказал Дьяков «СЭ».

Также Дьяков ответил на вопрос, может ли «Динамо» с Личкой провести следующий сезон лучше, чем предыдущий.

«Лучше провести должны в любом случае. В прошлом сезоне было девятое место, хуже вряд ли будет. Думаю, что «Динамо» в этом сезоне будет если не в тройке, то пятерке точно», — сказал Дьяков.

Матч первого тура РПЛ «Динамо» — «Краснодар» пройдет на «ВТБ Арене» 21 июля. Начало в 19.00 мск.