Дюков и Митрофанов отдельно встретились с представителями ФИФА и УЕФА после конференции РФС

Сегодня, 14:24
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков и генеральный секретарь федерации Максим Митрофанов провели отдельную встречу с директором департамента национальных ассоциаций УЕФА Зораном Лаковичем и директором департамента европейских национальных ассоциаций ФИФА Эльханом Мамедовым после конференции РФС, сообщает корреспондент «СЭ» с места событий.
Ранее в Москве состоялись выборы президента РФС на внеочередной конференции организации. Победу единогласным решением одержал Александр Дюков.