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Сегодня, 14:24

Дюков и Митрофанов отдельно встретились с представителями ФИФА и УЕФА после конференции РФС

Микеле Антонов
Корреспондент
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков и генеральный секретарь федерации Максим Митрофанов провели отдельную встречу с директором департамента национальных ассоциаций УЕФА Зораном Лаковичем и директором департамента европейских национальных ассоциаций ФИФА Эльханом Мамедовым после конференции РФС, сообщает корреспондент «СЭ» с места событий.

Ранее в Москве состоялись выборы президента РФС на внеочередной конференции организации. Победу единогласным решением одержал Александр Дюков.

Президент РФС Александр Дюков. Дюков — президент РФС еще на четыре года. Решение принято единогласно
Александр Дюков
Максим Митрофанов
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