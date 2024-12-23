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Сегодня, 21:25

Дюков и Митрофанов сомневаются в объективности опросов ВЦИОМ

Алина Савинова
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Президент РФС Александр Дюков поделился мнением о резонансных опросах ВЦИОМ об отношении россиян к футболу.

В сентябре ВЦИОМ сообщил, что, согласно опросу, доля равнодушных к футболу россиян выросла до 77%. В декабре результаты исследования показали, что футбол не является национальным видом спорта в России.

«Что касается опросов, важно, кого опрашивают, как формулируют вопросы. Согласно тем же опросам снижение популярности футбола произошло еще в 17-м году. Были одни показатели у ВЦИОМ, потом сделали паузу, затем, видимо, поменяли методику и в 17-м году получили падение интереса к футболу в несколько раз. Возникает вопрос — что произошло с 2005-го года за 12 лет, что интерес к футболу снизился? Наверное, что-то может быть не так не в футболе, а в опросах ВЦИОМ. Если говорить об этих событиях, то считаю, что в этом нет никакой атаки, просто совпадение», — приводит «РБ Спорт» слова Дюкова.

На эту тему также высказался генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

«Почему-то опускаются вышедшие после знаменитых опросов ВЦИОМ данные ее дочерней компании — Mediascope, согласно которым 72% населения России интересуются футболом. Это важная история. Кроме того, давайте сравним рейтинги и доли не самых топовых матчей в футболе с цифрами топовых событий других видов спорта. Цифры футбола на порядок выше», — добавил генсек РФС.

Жители России назвали хоккей национальным видом спорта. Литрбол на одном уровне с боксом и легкой атлетикой. А национальный вид спорта в России — не футбол
Источник: РБ Спорт
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Александр Дюков
Максим Митрофанов
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