Дюков: «Возможность того, что «Химки» не доиграют сезон из-за ареста Садыгова, не обсуждается»

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал арест инвестора «Химок» Туфана Садыгова.

«С Туфаном Садыговым после его задержания я не общался. Насколько знаю, задержание не имеет отношения к деятельности футбольного клуба «Химки», — цитирует Sport24 Дюкова.

Садыгову и еще пятерым подозреваемым вменяется особо крупное мошенничество, совершенное организованной группой.

«Если говорить о руководстве клуба, то все рассчитывают, что команде удастся нормально завершить сезон в РПЛ. В настоящий момент возможность того, что «Химки» не доиграют сезон, не обсуждается», — заявил Дюков.

«Химки» ушли на зимнюю паузу на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ с 16 очками за 18 встреч.