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Сегодня, 21:36

Дюков: «Возможность того, что «Химки» не доиграют сезон из-за ареста Садыгова, не обсуждается»

Глава РФС Дюков исключил возможность снятия «Химок» из-за ареста Садыгова
Даниил Аршавский
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Президент РФС Александр Дюков прокомментировал арест инвестора «Химок» Туфана Садыгова.

«С Туфаном Садыговым после его задержания я не общался. Насколько знаю, задержание не имеет отношения к деятельности футбольного клуба «Химки», — цитирует Sport24 Дюкова.

&laquo;Химки&raquo; могут обанкротиться из-за ареста инвестора Туфана Садыгова. «Химкам» конец? Из-за ареста Садыгова подмосковный клуб может обанкротиться

Садыгову и еще пятерым подозреваемым вменяется особо крупное мошенничество, совершенное организованной группой.

«Если говорить о руководстве клуба, то все рассчитывают, что команде удастся нормально завершить сезон в РПЛ. В настоящий момент возможность того, что «Химки» не доиграют сезон, не обсуждается», — заявил Дюков.

«Химки» ушли на зимнюю паузу на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ с 16 очками за 18 встреч.

Источник: Sport24
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Футбол
РПЛ
РФС
ФК Химки
Александр Дюков
Туфан Садыгов
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