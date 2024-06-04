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Сегодня, 14:05

Дюков надеется, что Дзюба найдет клуб в России

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал завершение контракта Артема Дзюбы с «Локомотивом».

«Это яркий футболист, который многое сделал для развития российского футбола, и очень яркая медийная персона. Надеюсь, что Артем найдет новый клуб в российском футболе», — приводит слова Дюкова «РБ Спорт».

29 мая «Локомотив» объявил об уходе Дзюбы из команды на правах свободного агента. Он выступал за железнодорожников с февраля 2023 года. Всего за красно-зеленых 35-летний нападающий провел 39 матчей, забил 12 голов и отдал 9 результативных передач.

Источник: РБ Спорт
Артем Дзюба
ФК Локомотив (Москва)
Александр Дюков
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