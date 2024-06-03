Дюков назвал причину, препятствующую работе иностранных арбитров на матчах РПЛ

Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос «СЭ», когда иностранные арбитры смогут обслуживать матчи чемпионата России.

«Есть бюрократическое препятствие. Согласно регулированию, арбитрам, работающим на матчах чемпионата России, нужна российская категория. Сейчас ведется работа с Министерством спорта, чтобы эти [иностранные] судьи могли получить возможность обслуживать матчи. Мы заинтересованы в том, чтобы на наших играх работали наши арбитры. При этом у нас есть и определенные обязательства. Наши бригады приглашают обслуживать игры за рубежом, и мы должны выполнять договоренности — дать возможность иностранным арбитрам работать и на наших соревнованиях», — сказал Дюков «СЭ».

27 декабря 2023 года президент РФС Александр Дюков сообщил, что арбитры из Саудовской Аравии, Белоруссии и Катара могут начать работать на матчах чемпионата России в ближайшее время.

В октябре 2023 года РФС и Федерация футбола Саудовской Аравии подписали соглашение о сотрудничестве в области судейства. Оно подразумевает обмен судьями категории ФИФА и перспективными арбитрами, которые будут работать на матчах РПЛ и высшей лиги Саудовской Аравии.