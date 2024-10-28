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Сегодня, 18:50

Дюков назвал условие для рассмотрения в УЕФА вопроса допуска российских команд

Алина Савинова
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Президент РФС Александр Дюков заявил, что постоянно выдвигает вопрос о допуске российских команд на заседаниях исполкома УЕФА, но в повестку он попадет только в случае положительного голосования остальных членов.

«Вопрос допуска сборных России до международных соревнований я поднимаю на исполкоме УЕФА постоянно. Но чтобы вынести это на заседание отдельным вопросом, нужно подготовить его так, чтобы члены исполкома смогли соответствующим образом проголосовать. Эту работу мы проводим. Как только члены исполкома УЕФА будут готовы, этот вопрос будет внесен в повестку заседания», — цитирует Дюкова ТАСС.

Следующий исполком УЕФА состоится 16 декабря в Лозанне.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Источник: ТАСС
Футбол
Александр Дюков
УЕФА

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