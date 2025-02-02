Дюков не согласился с мнением Кокорина об уровне чемпионата России

Президент РФС Александр Дюков отреагировал на слова нападающего «Ариса» Александра Кокорина про РПЛ.

— Кокорин назвал РПЛ говном.

— Я не соглашусь. Если было так, он бы забил гораздо больше мячей в последнем своем сезоне в России. Его наброс мне кажется не аргументированным, — сказал глава РФС.

Кокорин выступает за «Арис» августа 2022 года. В сезоне-2024/25 на счету 33-летнего российского форварда 17 игр, 7 голов и 5 результативных передач.

С 2008 по 2020 год форвард играл в РПЛ за «Динамо», «Зенит», «Сочи» и «Спартак».