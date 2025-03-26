Дюков не связывает возможное приглашение иностранных судей в РПЛ с недоверием к отечественным арбитрам

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков в разговоре с «СЭ» рассказал о потенциальной работе иностранных судей в РПЛ.

«Для нас важно, чтобы наши судьи имели возможность работать за рубежом и быть задействованными в обслуживании матчей не только российских команд. Это важно в том числе и для их развития. Мы в этом заинтересованы, но нет улиц с односторонним движением. Если какие-то лиги приглашают наших арбитров, то они в праве попросить, чтобы их судьи тоже получали возможность работать на наших матчах. Возможно, иностранные арбитры будут работать на матчах РПЛ, но это не из-за недоверия к нашем специалистам. Прежде всего, это будет возможность для наших специалистов получить опыт работы при обслуживании матчей за рубежом. Наши судьи проводят матчи в Саудовской Аравии, им это интересно, и это идет на пользу. К сожалению, наши арбитры сейчас не используются для проведения европейских игр, но для них это важно, чтобы они были официальными лицами при проведении международных соревнований», — сказал Дюков «СЭ».

Ранее председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев заявил о возможном приглашении иностранных арбитров на матчи чемпионата России.

Александр Абустин