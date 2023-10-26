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РПЛ

26 октября, 17:04

Дюков оценил идею интеграции белорусских клубов в чемпионат России

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент РФС Александр Дюков оценил идею включения белорусских команд в чемпионат России.

— Министр спорта РФ Матыцин сказал о включении белорусских клубов в чемпионат России. Может ли быть это реализовано?

— Мы не получали предложений ни от Минспорта РФ, ни от коллег из Белоруссии. Я не понимаю, какие клубы могут принять участие в нашем турнире и по какому принципу предлагается их допустить. Давайте дождемся, когда Минспорта РФ изложит свою концепцию.

— Вы считаете, что это возможно? Теоретически возможно. Но зачем обсуждать гипотетические вещи? Здесь очень много вопросов, на которые у меня нет ответов. Сперва нужно познакомиться более детально с этой концепцией. Здесь много вопросов, в том числе и возможный запрет от ФИФА и УЕФА.

РПЛ
Александр Дюков
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