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Сегодня, 11:36

Дюков оценил отношение к «Зениту» со стороны болельщиков других команд

Алина Савинова
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал то, что «Зенит» сталкивается с негативным отношением со стороны болельщиков других команд.

«Если мы возьмем другие страны, то увидим такое же отношение к клубам, которые, как правило, доминируют и регулярно побеждают в чемпионате. Мы это можем видеть во Франции по отношению к «ПСЖ», в Германии по отношению к «Баварии». И если мы вспомним доминирование «Спартака» в девяностые годы, то тоже прекрасно можем вспомнить отношение болельщиков к «Спартаку». Вот это так, такие реалии», — приводит РИА Новости слова Дюкова.

Ранее на нескольких матчах РПЛ болельщики некоторых команд скандировали кричалку «Зенит» — позор российского футбола». КДК РФС рассмотрел данные эпизоды и оштрафовал клубы за неподобающее поведение фанатов.

«Зенит» сделал требл в сезоне-2023/24. Команда Сергея Семака обыграла ЦСКА в Суперкубке страны (0:0, пенальти 5:4) и в шестой раз подряд выиграла чемпионат России, а также победила «Балтику» (2:1) в Суперфинале FONBET Кубка России.

 

 

Источник: РИА Новости
Футбол
Александр Дюков
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