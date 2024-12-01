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Сегодня, 05:26

Дюков опроверг информацию о назначении на пост директора новой энергетической компании

Даниил Аршавский
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Президент РФС Александр Дюков прокомментировал информацию The Wall Street Journal о своем назначении на пост директора энергетической компании — объединения «Роснефти», «Газпром нефти» и «Лукойла».

«Не читайте до обеда The Wall Street Journal. Если сказать очень-очень мягко, то это не соответствует действительности», — цитирует Дюкова «РБ Спорт».

С 2019 года 56-летний функционер возглавляет Российский футбольный союз. В феврале 2021 года Дюков был единогласно переизбран на новый срок. 2 февраля 2025 года РФС проведет очередные выборы.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РФС
Александр Дюков
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