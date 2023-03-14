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Сегодня, 09:12

Дюков останется членом исполкома УЕФА после апрельского конгресса организации

Иван Торопцев
Корреспондент
Александр Дюков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков останется членом исполкома УЕФА после конгресса организации, несмотря на то, что он отсутствует в списке кандидатов.

5 апреля в Лиссабоне (Португалия) состоится 47-й конгресс УЕФА, в повестке которого будут выборы восьми членов исполкома.

«Мандат Дюкова действует до 2025 года, поэтому его нет в списке кандидатов на предстоящие выборы в исполком УЕФА, которые пройдут 5 апреля в Лиссабоне в Португалии», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы УЕФА.

Александр Дюков был выбран в исполком УЕФА с правом голоса на 45-м конгрессе федерации, который состоялся 20 апреля 2022 года в Монтре (Швейцария).

Источник: https://tass.ru/sport/17256291
Футбол
Александр Дюков
УЕФА
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