Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал заявление директора департамента национальных ассоциаций УЕФА Зорана Лаковича о возможном возвращении России на международные турниры.

Ранее Лакович заявил, что УЕФА находится в постоянном контакте с РФС, чтобы найти способ вернуть российские клубы и сборные на международные соревнования.

«Зоран Лакович — ответственный человек. Если он выходит на трибуну и говорит такие слова, значит, за этими словами что-то стоит», — цитирует Дюкова «Чемпионат».

Российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах с конца февраля 2022 года.