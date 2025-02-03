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Дюков — о возможном допуске России: «Лакович — ответственный человек, если он говорит такие слова, значит за ними что-то стоит»

Дюков отреагировал на слова представителя УЕФА о возможном допуске России
Даниил Аршавский
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал заявление директора департамента национальных ассоциаций УЕФА Зорана Лаковича о возможном возвращении России на международные турниры.

Ранее Лакович заявил, что УЕФА находится в постоянном контакте с РФС, чтобы найти способ вернуть российские клубы и сборные на международные соревнования.

«Зоран Лакович — ответственный человек. Если он выходит на трибуну и говорит такие слова, значит, за этими словами что-то стоит», — цитирует Дюкова «Чемпионат».

Российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах с конца февраля 2022 года.

Источник: Чемпионат
3
Футбол
РФС
Александр Дюков
УЕФА
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