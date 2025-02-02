Дюков о критике российского футбола: «Комментарии на подобии Кокорина — это неаргументированный наброс»

Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос критике в адрес российского футбола.

— Видите ли вы какую-то систему в набросах на российский футбол?

— Точно не вижу в этом какой-то системы. Комментарии наподобии тех, что сделал Кокорин не основаны на аргументах. Он мог бы аргументировать свои слова голами в последнем сезоне в РПЛ. Мы видим, какое количество россиян интересуется футболом, играет в него, делает карьеру. В стерильных условиях, когда только хвалят, это невозможно. Все не может быть идеальным, всегда есть над чем работать. Мы воспринимаем конструктивную критику, работаем над ошибками.

Ранее Кокорин в подкасте футболиста «Краснодара» Федора Смолова назвал уровень РПЛ крайне низким.