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Сегодня, 17:06

Дюков: «Экономическая ситуация не стала хуже, несмотря на санкции. Драматических изменений я не вижу»

Артем Бухаев
Корреспондент
Президент РФС Александр Дюков
Александр Дюков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос о работе в условиях экономических санкций.

— Вы работаете в сложных условиях для российского футбола.

— Не соглашусь с тем, что работаю в трудных условиях. Если говорить об экономической ситуации, она точно не стала хуже, несмотря на санкции. Наша экономика продолжает развиваться. Достаточно посмотреть, какие были возможности в 90-х и сейчас. Драматических изменений в экономике я не вижу. Даже если что-то происходит, то не думаю, что это повлияет на финансирование футбола.

Президент РФС Александр Дюков. «Слова Кокорина про РПЛ — неаргументированный наброс». Дюков — о сопернике сборной России и диалоге с УЕФА и ФИФА

2 февраля Дюков был переизбран на пост президента РФС. На внеочередной конференции его кандидатуру поддержали все 77 организаций — членов РФС.

Футбол
РФС
Александр Дюков
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