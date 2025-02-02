Дюков: «Кто-то не признает клубы из Крыма, но футбол там развивается на всех уровнях»

Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос о развитии футбола в Крыму.

— На какой стадии находится вопрос по клубам из Крыма?

— Футбол в Крыму развивается. Там развиваются как проекты массового футбола, так и любительского. Есть профессиональные клубы, которые участвуют в различных соревнованиях. Что касается УЕФА, то она считает крымскую федерации футбола отдельным самостоятельным субъектом.

— Но страны Европы не признают клубы из Крыма.

— И что? Кто-то не признает. Но футбол в Крыму развивается на всех уровнях.