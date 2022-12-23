Дюков ответил на вопрос об оттоке легионеров в случае перехода РФС в Азию

Президент РФС Александр Дюков после заседания исполкома организации ответил на вопрос об оттоке легионеров в случае перехода РФС в Азию.

«Почему переход в Азию спровоцирует отток легионеров? Чем ситуация будет хуже? Азиатские футболисты играют в Европе. Если мы возьмем сборную Марокко, то увидим, что там много команд из европейских чемпионатов», — заявил Дюков.

Глава РФС заявил, что решение по вопросу о переходе в Азию будет принято 27 декабря

28 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.