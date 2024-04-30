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Сегодня, 16:35

Дюков: «Финансирование футбольных клубов госкомпаниями оправданно с точки зрения бизнеса»

Алина Савинова
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Президент РФС Александр Дюков объяснил, зачем госкомпаниям финансировать футбольные клубы.

«Мы конкурируем с другими компаниями: «Лукойлом», «Татнефтью». Не только по заправкам, но и по сопутствующим товарам, продавая, например, кофе на заправках. Мы производим смазочные материалы. Последний пример... Это не относится к футболу, но тем не менее. Мы производим масло G Energy, являемся спонсорами автогонок. Известная автогонщица Нифонтова помогает нам в промо нашего масла. Вышла реклама, люди ее увидели, наши продажи выросли. На футболках «Зенита» есть промо G Drivе — это наше топливо, кофе, которые вы можете купить на заправках», — приводит «РБ Спорт» слова Дюкова.

По его мнению, финансирование футбольных клубов госкомпаниями оправданно с точки зрения бизнеса.

«Две истории. Первая — с точки зрения продвижения бренда это действительно работает, это увеличивает продажи. Мы на рынке, нам нужно конкурировать. И вторая задача — социальная, которую помогает решать спорт. Если брать матчи «Зенита», они важны для жителей Петербурга», — добавил президент РФС.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РФС
Александр Дюков
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