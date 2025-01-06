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Сегодня, 20:57

Дюков: «Рекомендуем клубам проводить сборы в России, мы построим тренировочный центр в Сочи»

Даниил Аршавский
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Президент РФС Александр Дюков поделился своим мнением о проведении российскими клубами тренировочных сборов за границей.

«Мы рекомендуем клубам проводить сборы в России. Если посмотреть даже на черноморское побережье, то на нем есть не очень протяженный участок береговой линии ближе к Абхазии. Только на нем климат позволяет проводить круглогодичные сборы. У нас есть планы по строительству там тренировочного центра. В нем будет порядка 15 натуральных полей. Тренироваться там смогут как сборные, так и клубы. В Сочи уже есть неплохая инфраструктура — база в Мацесте, которую мы приобрели и развили, там пять полноценных футбольных полей. Строительство еще 15 полей создаст кластер, который сможет принимать достаточно большое количество клубов», — цитирует Дюкова «РБ Спорт».

Зимой клубы РПЛ и большинство клубов Первой лиги проводят тренировочные сборы за границей — в Турции, ОАЭ и Катаре.

Источник: «РБ Спорт»
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Футбол
РПЛ
РФС
Александр Дюков
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