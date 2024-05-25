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Сегодня, 22:45

Дюков поздравил «Зенит» с чемпионством

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Президент РФС Александр Дюков поздравил «Зенит» с победой в чемпионате России.

25 мая «Зенит» обыграл «Ростов» (2:1) в последнем туре РПЛ и в шестой раз подряд стал чемпионом России.

«Поздравляю футбольный клуб «Зенит» с очередной победой в чемпионате России! Завоевать трофей в шестой раз подряд — выдающееся достижение. Это результат многолетней слаженной и упорной работы, преданности футболу. Поздравляю игроков, Сергея Семака и его тренерский штаб, руководство клуба и болельщиков с этим великолепным достижением», — приводит слова Дюкова официальный сайт РФС.

После завоевания чемпионства главный тренер «Зенита» Сергей Семак на «Газпром Арене» подписал новый контракт с командой. Новое соглашение рассчитано на 5 лет — до конца сезона-2029/30.

Источник: РФС
Футбол
РПЛ
РФС
ФК Зенит
Александр Дюков
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