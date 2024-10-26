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Сегодня, 21:42

Дюков призвал комментаторов обращать больше внимания на положительные моменты в российском футболе

Алина Савинова
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Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков ответил, устраивает ли его работа комментаторов на матчах РПЛ.

«Я считаю, что у нас есть хорошие комментаторы, которые отлично понимают игру и все, что происходит вокруг нее. А главное, умеют это интересно, иногда с хорошим юмором, рассказать. Конкретные персоналии я все же не хотел бы сейчас выделять. Если же говорить о пожеланиях, то хотелось бы, чтобы комментаторы обращали чуть больше внимания на положительные моменты в нашем футболе. Например, по кубковому матчу «Крыльев» и «Динамо» можно сделать акцент на отсутствии турнирного значения, а можно — на красивых голах, молодых россиянах на поле и атакующем футболе», — приводит «РБ Спорт» слова Дюкова.

Ранее главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин пришел на подкаст нападающего «Краснодара» Федора Смолова Smol Talk. 55-летний специалист в ходе разговора раскритиковал работу российских футбольных комментаторов на матчах.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
Александр Дюков

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