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Сегодня, 14:25

Дюков прокомментировал переход Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ»

Виктория Кравченко
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Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал, что думает о переходе голкипера Матвея Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ».

— Переход Сафонова во Францию может популяризировать наш футбол в Европе?

— Безусловно, такой переход, с одной стороны, повлияет на имидж российского футбола. Но с другой стороны, для меня важно, чтобы наши сильные игроки играли в российских турнирах, — цитирует Дюкова Sport24.

Матвей Сафонов — воспитанник «Краснодара». В сезоне-2023/24 голкипер пропустил 27 голов в 30 матчах. 11 раз он сохранил ворота в неприкосновенности.

Ранее появилась информация о переговорах «ПСЖ» по трансферу 25-летнего россиянина. Сообщалось, что Сафонов подпишет 5-летний контракт с новым клубом. Парижане заплатят за его трансфер 20 миллионов евро.

Источник: https://sport24.ru/football/news-653930-glava-rfs-dyukov-bezuslovno-perekhod-safonova-v-pszh-povliyayet-na-imidzh-rossiyskogo-futbola-v-yevrope
Матвей Сафонов
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