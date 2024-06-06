Дюков прокомментировал переход Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ»

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал, что думает о переходе голкипера Матвея Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ».

— Переход Сафонова во Францию может популяризировать наш футбол в Европе?

— Безусловно, такой переход, с одной стороны, повлияет на имидж российского футбола. Но с другой стороны, для меня важно, чтобы наши сильные игроки играли в российских турнирах, — цитирует Дюкова Sport24.

Матвей Сафонов — воспитанник «Краснодара». В сезоне-2023/24 голкипер пропустил 27 голов в 30 матчах. 11 раз он сохранил ворота в неприкосновенности.

Ранее появилась информация о переговорах «ПСЖ» по трансферу 25-летнего россиянина. Сообщалось, что Сафонов подпишет 5-летний контракт с новым клубом. Парижане заплатят за его трансфер 20 миллионов евро.