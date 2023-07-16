Дюков — о приглашении Карасева на вызов УЕФА: «Мы этому рады!»

Президент РФС Александр Дюков в разговоре с «СЭ» прокомментировал приглашение арбитра Сергея Карасева на сентябрьский сбор УЕФА.

«Безусловно, мы этому рады. Надеемся на то, что наши судьи будут привлекаться для обслуживания матчей еврокубковых турниров. Посмотрим, как это будет. Но, безусловно, это приглашение радует», — сказал Дюков «СЭ».

30 июня стало известно, что Карасев получил приглашение на сбор судей УЕФА, который состоится в сентябре 2023 года.

Российские клубы и сборная по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. Также с этого момента российских судей перестали назначать на международные матчи.