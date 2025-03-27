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27 марта, 20:12

Дюков: «Россия с каждым днем все ближе к моменту возвращения на мировую арену»

Даниил Аршавский
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Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал свой прогноз о возвращении российских клубов и сборных на международные турниры в 2025 году.

«Мы все ближе к этому моменту возвращения. С каждым днем. Это мое мнение и мои впечатления, которыми делюсь с вами. Пока нет договоренностей, положенных на бумагу», — цитирует Дюкова «РБ Спорт».

Ранее глава РФС заявлял, что Россия не согласна на нейтральный статус в случае возвращения на международные турниры.

В УЕФА и ФИФА продолжаются дискуссии о возобновлении участия российских команд. Президент ФИФА Джанни Инфантино подтвердил, что вопрос обсуждается с национальными федерациями.

Источник: «РБ Спорт»
25
Футбол
РФС
Александр Дюков
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