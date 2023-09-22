Дюков о назначении Опейкиной на матч под эгидой УЕФА: «Мы рады, считаем ее сильным судьей»

Президент РФС Александр Дюков в разговоре с «СЭ» прокомментировал назначение российского арбитра Веры Опейкиной на матч под эгидой УЕФА между сборными Армении и Казахстана в женской Лиге наций.

— Как вы отреагировали на назначение Веры Опейкиной на матч Лиги наций?

— Замечательно, она получила назначение на матч, который будет в конце сентября. Это здорово. Мы рады. Считаем ее сильным судьей.

Матч Армения — Казахстан пройдет 26 сентября в Армении. Российские арбитры впервые за полтора года отработают матч под эгидой УЕФА.