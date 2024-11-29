Дюков — о словах Федорищева: «Не получил информации о 10 клубах. Нет оснований для проведении проверки»

Президент РФС Александр Дюков рассказал, грозят ли санкции 10 клубам, которые могут быть замешаны в коррупции.

Ранее об этом заявил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

— Речь шла о 10 клубах, замешанных в системной коррупции. Более глубинной проверки других клубов не планируется?

— В нашем личном разговоре не шла речь о десяти клубах. Поэтому на данный момент нет оснований для проведения проверки по другим командам.

— Если подтвердится факт сговора клубов и судей, то как в дальнейшем будет выглядеть РПЛ?

— Давайте дождемся результатов проверки. У РФС есть регламентирующие документы, в соответствии с которыми мы будем принимать решения. У нас уже было дело футбольного клуба «Чайка».

26 ноября глава Самарского региона Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола.

В четверг клубы РПЛ направили письмо губернатору Самарской области с просьбой предоставить имеющуюся информацию о якобы существующих коррупционных схемах в профессиональном футболе.