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Судейство

Сегодня, 17:30

Дюков: «Федорищев сказал, что имеет доказательства»

Константин Белов
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Президент РФС Александр Дюков раскрыл детали разговора с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым.

— Во время нашего разговора губернатор сказал, что имеет доказательства и собирается обратиться в следственные органы, — сказал Дюков.

26 ноября глава региона Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола.

В четверг клубы РПЛ направили письмо губернатору Самарской области с просьбой предоставить имеющуюся информацию о якобы существующих коррупционных схемах в профессиональном футболе.

РФС
Александр Дюков
Вячеслав Федорищев
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Материалы сюжета Судейство в российском футболе: коррупционный скандал и обвинение клубов РПЛ во взятках
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