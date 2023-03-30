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Сегодня, 18:15

Дюков рассказал, что обсуждалось на встрече с руководством «Спартака»

Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
Футболисты «Спартака».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о встрече с руководством «Спартака». Он сообщил, что стороны обсуждали женский футбол.

«Встреча с руководством «Спартака»? Я периодически встречаюсь с разными клубами. Мы договорились с Александром Матыцыным еще в январе. Речь шла еще о женском футболе. В свое время Леонид Федун мне пообещал, что будет женская команда. Встреча состоялась в марте, мы обсуждали этот вопрос. Судейство? Этот вопрос обсуждался в той части, как видел бы судейство «Спартак». Были конкретные пожелания в отношении того, каким футбол видит «Спартак». Все высказываются за большую динамичность в футболе, мы работаем в этом направлении. Был вопрос и о затяжке времени — с этим тоже надо как-то бороться, увеличивать чистое игровое время.

Встречался с «Нижним Новгородом», с «Крыльями Советов». Была встреча с губернатором Самарской области вчера, обсуждали футбол, в том числе развитие детского футбола. Регулярно общаемся с Евгением Гинером. С новым руководством «Локомотива» встреч еще не было, но с предыдущим — были. Поддерживаем контакт практически со всеми клубами, идет регулярное общение», — сказал Дюков на пресс-конференции.

ФК Спартак (Москва)
Александр Дюков
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