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Сегодня, 09:45

Дюков: «Вопрос возвращения пива обсуждается в Думе, но решение пока не принято»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент РФС Александр Дюков в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о возможном возвращении пива на российские стадионы.

— Нет ли у вас желания вновь обсудить вопрос возвращения пива с Думой?

— Есть несколько обращений. Одно из последних, которые мы делали, остается в силе. Нет необходимости в новом.

— Вопрос на паузе?

— Периодически он обсуждается, в Думе проходят круглые столы. Но решение пока не принято.

Ранее депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Свищев заявил ТАСС о возобновлении работы по вопросу возвращения пива.

Запрет на продажу алкогольного пива на спортивных объектах в России действует с 2005 года.

РФС
Александр Дюков

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