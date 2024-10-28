Дюков: «Вопрос возвращения пива обсуждается в Думе, но решение пока не принято»

Сегодня, 09:45
Президент РФС Александр Дюков в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о возможном возвращении пива на российские стадионы.
— Нет ли у вас желания вновь обсудить вопрос возвращения пива с Думой?
— Есть несколько обращений. Одно из последних, которые мы делали, остается в силе. Нет необходимости в новом.
— Вопрос на паузе?
— Периодически он обсуждается, в Думе проходят круглые столы. Но решение пока не принято.
Ранее депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Свищев заявил ТАСС о возобновлении работы по вопросу возвращения пива.
Запрет на продажу алкогольного пива на спортивных объектах в России действует с 2005 года.