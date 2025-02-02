Дюков — о бюджете РФС: «Исходим из того, что сохраним финансовые результаты 2025 года на уровне 2024 года»

Президент РФС Александр Дюков рассказал о бюджете организации.

«Что касается бюджета на этот год, то он принят, есть предварительный бюджет и на следующий год. Мы исходим из того, что сохраним финансовые результаты 2025 года на уровне 2024 года. Опять же если возникают какие-то проблемы, то они носят временный локальный характер. Это нормально», — сказал Дюков.

2 февраля Дюков был переизбран на пост президента Российского футбольного союза (РФС). На внеочередной конференции его кандидатуру поддержали все 77 организаций — членов РФС.