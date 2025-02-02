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Сегодня, 17:04

Дюков рассказал о планах на новый срок на посту президента РФС

Константин Белов
Корреспондент
Президент РФС Александр Дюков
Александр Дюков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков ответил на вопрос о планах на новых срок.

— Какие планы на новый срок?

— Мы будем продолжать реализовывать программы. Нам с клубами надо делать больше, чтобы расширять аудиторию любителей футбола. Второе направление — это инфраструктура. И третье, нам очень важно скорейшее возвращение на международную арену, — сказал Дюков.

Президент РФС Александр Дюков. «Слова Кокорина про РПЛ — неаргументированный наброс». Дюков — о сопернике сборной России и диалоге с УЕФА и ФИФА

2 февраля Дюков был переизбран на пост президента РФС. На внеочередной конференции его кандидатуру поддержали все 77 организаций — членов РФС.

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Футбол
РФС
Александр Дюков
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