Дюков о работе в РФС: «Меня интересует процесс достижения целей»

Президент Российского футбольного союза (РФС), председатель правления и генеральный директор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков в комментарии для «СЭ» рассказал, какая должность для него важнее.

— За какое место вы держитесь ПАО «Газпром нефть» или РФС?

— Есть задачи, которые мне интересно решить. Пока мне доверяют, я эти задачи буду пытаться достичь. Мне это интересно.

— Вы держитесь за оба поста?

— Что значит я держусь? Вы находитесь в парадигме, вцепились за него и держитесь. Меня интересует процесс достижения целей и выполнения задач. Мне не важен статус. Позиция — инструмент достижения целей. Когда получается что-то изменить, я кайфую.