Дюков о работе в РФС: «Меня интересует процесс достижения целей»

Сегодня, 18:00
Президент Российского футбольного союза (РФС), председатель правления и генеральный директор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков в комментарии для «СЭ» рассказал, какая должность для него важнее.
— За какое место вы держитесь ПАО «Газпром нефть» или РФС?
— Есть задачи, которые мне интересно решить. Пока мне доверяют, я эти задачи буду пытаться достичь. Мне это интересно.
— Вы держитесь за оба поста?
— Что значит я держусь? Вы находитесь в парадигме, вцепились за него и держитесь. Меня интересует процесс достижения целей и выполнения задач. Мне не важен статус. Позиция — инструмент достижения целей. Когда получается что-то изменить, я кайфую.