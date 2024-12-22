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Сегодня, 12:20

Дюков — о фото Воробьева с охоты: «Заяц не является в России «тотемным животным». Но мне их жалко»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Президент РФС Александр Дюков в комментарии «СЭ» поделился мнением о фотографии нападающего «Локомотива» Дмитрия Воробьева с убитыми на охоте зайцами.

— Вопрос о том, нарушил он законодательство или нет, лучше задать юристам. Если нарушил, то, конечно, это плохо. Если говорить о моем личном отношении, то заяц не является в России каким-то «тотемным животным».

Тем не менее, когда я рос, в детском саду все были зайчиками или снежинками. Я также вырос на мультфильме «Ну, погоди», где заяц был одним из героев, на песне Никулина «Косят зайцы траву» (смеется)... Поэтому, честно говоря, мне зайцев жалко, — сказал Дюков «СЭ».

Воробьев перешел из «Оренбурга» в «Локомотив» в июле 2024 года. Нападающий забил 5 мячей в 18 играх Российской Премьер-лиги при 3 голевых передачах.

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Дмитрий Воробьев (футбол)
Александр Дюков
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