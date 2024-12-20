Дюков: «Программа на выборы президента РФС формируется. В ближайшее время я ее озвучу»

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал программу на выборы президента организации.

— РФС публикует отчеты о том, какие члены организации выдвигают вашу кандидатуру на должность президента РФС. Их почти 60. Есть ли информация, вы уже точно сможете подать заявку на выборы? С какой концепцией пойдете?

— Эти выдвижения дают мне основания участвовать в выборах. Программа формируется. В ближайшее время я ее озвучу. Хотели бы продолжить работу по реализации программ развития и проектов, которые были запущены.

Дюков возглавляет РФС с 2019 года.

Внеочередная конференция РФС, в рамках которой состоятся выборы президента и нового состава исполкома, пройдет 2 февраля 2025 года.