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Сегодня, 18:25

Дюков: «Программа на выборы президента РФС формируется. В ближайшее время я ее озвучу»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент РФС Александр Дюков прокомментировал программу на выборы президента организации.

— РФС публикует отчеты о том, какие члены организации выдвигают вашу кандидатуру на должность президента РФС. Их почти 60. Есть ли информация, вы уже точно сможете подать заявку на выборы? С какой концепцией пойдете?

— Эти выдвижения дают мне основания участвовать в выборах. Программа формируется. В ближайшее время я ее озвучу. Хотели бы продолжить работу по реализации программ развития и проектов, которые были запущены.

Дюков возглавляет РФС с 2019 года.

Внеочередная конференция РФС, в рамках которой состоятся выборы президента и нового состава исполкома, пройдет 2 февраля 2025 года.

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РФС
Александр Дюков
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