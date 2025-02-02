Дюков об общении с представителями УЕФА и ФИФА: «Коллегам интересны наши проекты»

Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос об общении с представителями ФИФА и УЕФА после завершения конференции.

«Было обсуждение моего доклада, в том числе наших показателей и планов на будущее. Безусловно, и это отметили представитель УЕФА, то, как развивается проект «Футбол в школе», на какой он вышел уровень, интересно коллегам из ФИФА и УЕФА. И они ставят его в пример другим федерациям. Они считают, что мы являемся эталоном в плане реализации этого проекта. Вполне возможно, что они попытаются распространить его на другие страны и рекомендовать наш опыт другим ассоциациям», — сказал Дюков.

Дюков также отметил, что представителей ФИФА и УЕФА заинтересовал вопрос выплат за воспитание игроков.

«Также их заинтересовало введение новой выплаты тренерам и школам за воспитание молодых футболистов — «ежегодного единого взноса», который мы выплачивали впервые в этом году, он привязан к заработным платам футболистов. Из этого фонда собранная сумма распределяется между школами и тренерами, что позволяет им быть сфокусированным на том, чтобы готовить индивидуально сильных футболистов, а не на сиюминутных результатах. Целый ряд проектов, которые мы реализуем, интересны коллегам из ФИФА и УЕФА», — добавил Дюков.

2 февраля Дюков был переизбран на пост президента РФС.