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Сегодня, 16:20

Дюков рассказал, общался ли с Шевченко после его избрания главой УАФ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Президент РФС Александр Дюков признался, что не разговаривал с новым главой Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андреем Шевченко.

— С момента избрания г-на Шевченко главой Украинской ассоциации футбола вы общались с ним?

— Нет.

— Он избегает общения?

— Я инициативы не проявлял, с его стороны тоже не было инициативы. Мы не виделись, хотя были на одних и тех же мероприятиях. Наши пути не пересекались, — приводит слова Дюкова «РБ Спорт».

Шевченко избрали новым президентом УАФ в конце января. Он был единственным кандидатом на вакантный пост. Ранее экс-нападающий «Милана» и «Челси» тренировал сборную Украины и «Дженоа».

Источник: «РБ Спорт»
Андрей Шевченко
Футбол
РФС
Александр Дюков
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