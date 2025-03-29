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29 марта, 16:39

Дюков считает, что МОК может изменить отношение к России после избрания Ковентри

Даниил Аршавский
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Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков считает, что избрание Кирсти Ковентри президентом Международного олимпийского комитета (МОК) может изменить отношение организации к России в лучшую сторону.

«Если говорить о МОК и избрании нового президента, то позиция, скорее всего, изменится, что, так или иначе, повлияет на международные спортивные федерации», — цитирует Дюкова ТАСС.

20 марта стало известно об избрании Кирсти Ковентри на пост президента МОК. 41-летняя зимбабвийка является двукратной олимпийской чемпионкой по плаванию (Афины-2004 и Пекин-2008) и семикратной чемпионкой мира. Ранее она была членом исполкома МОК и председателем комиссии спортсменов организации.

Источник: ТАСС
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Футбол
РФС
Александр Дюков
Кирсти Ковентри
МОК
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