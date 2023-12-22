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Сегодня, 16:56

Дюков считает, что в России есть сильные тренеры

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент РФС Александр Дюков отреагировал на резонансное интервью Евгения Калешина, который высказался об отсутствии в России тренерской школы.

«Я придерживаюсь мнения, что у нас есть сильные тренеры. Вы их знаете — Карпин, Семак, Черчесов... У нас много сильных тренеров. Но что такое тренерское школа? Это когда есть учителя и есть ученики. Когда к нашим тренерам будут приезжать из-за рубежа, чтобы пройти стажировку, обсудить идеи, когда решения наших тренеров будут разбирать специализированные футбольные аналитические издания за рубежом, тогда, вероятно, можно будет сказать, что у нас есть тренерская школа. Вы помните, как это было в советское время? Когда у нас были тренеры, которые вдохновляли зарубежных специалистов. Где тот момент, когда мы потеряли школу? Когда у нас перестали учиться. Наверное, это произошло в 90-е годы. Та система, которая была в советское время, была достаточно эффективна — тот же массовый футбол, который мы пытаемся возродить через проект «Футбол в школе». Футбол был в каждом дворе — поля, коробки... Были тренеры, которые работали не только в детских школах, но и на предприятиях, где была своя система соревнований. Все это разрушили», — приводит слова Дюкова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне РПЛ 11 тренеров имеют российское гражданство: Сергей Семак («Зенит»), Михаил Галактионов («Локомотив»), Игорь Осинькин («Крылья Советов»), Рашид Рахимов («Рубин»), Владимир Федотов (ЦСКА), Сергей Ташуев («Факел»), Сергей Юран («Нижний Новгород»), Валерий Карпин («Ростов»), Мирослав Ромащенко («Ахмат»), Денис Клюев («Сочи») и Сергей Игнашевич («Балтика»).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-dyukov-priderzhivayus-mneniya-chto-v-rossii-est-sil-ny-e-trenery/
Футбол
РПЛ
Александр Дюков
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