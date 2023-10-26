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РПЛ

26 октября, 17:13

Дюков об РПЛ: «Есть интрига на всех уровнях, разница в очках не такая большая»

Артем Бухаев
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Президент РФС Александр Дюков оценил текущий сезон чемпионата России.

«Надо отметить плотность турнирной таблицы, есть интрига на всех уровнях. Разница в очках не такая большая. Отмечу, что многие клубы используют молодых футболистов, особенно в Кубке России. Если говорить о впечатлениях, то они положительные», — сказал Дюков.

На данный момент в турнирной таблице РПЛ лидирует «Краснодар», в активе которого 28 очков. «Зенит» с 23 очками идет вторым. Тройку лидеров замыкают «Крылья Советов» (21).

РПЛ
Александр Дюков
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