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Сегодня, 14:50

Дюков считает, что засилья легионеров в РПЛ нет: «Почти 93 процента игроков — россияне»

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков в интервью «РБ Спорт» прокомментировал рост количества легионеров в чемпионате России.

«Если говорить о последствиях последнего изменения лимита, то я не вижу, что из-за легионеров снижается интерес к российскому футболу, наоборот. Мы видим рост посещаемости, просмотров, числа подписчиков в соцсетях. Если говорить о легионерах в профессиональном футболе, то засилья легионеров я не вижу, количество россиян составляет почти 93 процента, несколько процентов приходятся на футболистов с паспортами ЕврАзЭС. В РПЛ большое количество россиян, которые играют ведущие роли в своих командах. Сафонов, Тюкавин, Глушенков, Ишков, Салтыков, Мостовой. Если говорить о легионерах, то это действительно качественные футболисты, которые украшают наш чемпионат, и тренируясь с которыми наши футболисты растут», — сказал Дюков «РБ Спорт».

На данный момент в заявку команды на сезон в РПЛ может войти 14 иностранных футболистов, 8 из них одновременно могут находиться на поле.

РПЛ
РФС
Александр Дюков
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