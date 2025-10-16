Видео
16 октября, 12:35

Дюков считает перебором поведение тренера «Спартака» Станковича

Микеле Антонов
Корреспондент

Президент РФС Александр Дюков в разговоре с «СЭ» поделился мнением об эмоциональности главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

— Тренер должен быть эмоциональным. Но, на мой взгляд, конечно, иногда в его поведении есть некоторый перебор. Главное, чтобы это помогало команде. Если это будет помогать команде... Если это нравится болельщикам «Спартака», то пожалуйста.

— Вам нравится?

— Иногда он перебирает. Главное, чтобы был результат.

19 сентября Станкович был дисквалифицирован на один месяц после удаления в матче 8-го тура чемпионата России с «Динамо» (2:2).

47-летний серб возглавляет красно-белых с лета 2024 года. В прошедшем сезоне команда под его руководством заняла четвертое место в РПЛ.

В текущем розыгрыше «Спартак» после 11 туров с 18 очками занимает шестое место в турнирной таблице.

2

  • svs

    Перебор? Т.е 22 и больше в очко.

    16.10.2025

  • Nik

    твои художества хуже перебора

    16.10.2025

    Деян Станкович
    Футбол
    РПЛ
    ФК Спартак (Москва)
    Александр Дюков
