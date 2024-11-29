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Сегодня, 17:14

Дюков сообщил, что будет переизбираться на пост президента РФС

Микеле Антонов
Корреспондент
Константин Белов
Корреспондент
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Президент РФС Александр Дюков сообщил, что будет переизбираться на пост руководителя организации.

— Я принял решение участвовать в выборах президента РФС. Но чтобы у меня была такая возможность, как вы знаете, по регламенту кандидатуру должны выдвинуть как минимум 5 членов РФС. Для себя я принял решение переизбираться, теперь нужно дождаться выдвижения со стороны федераций и других субъектов футбола, которые входят в РФС, — сказал Дюков.

Выборы президента организации состоятся 2 февраля

РФС
Александр Дюков
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